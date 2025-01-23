Армія РФ знищила об'єкт енергетики в одному з міст: що відомо

По енергооб'єктові вдарили шість БпЛА.

Напередодні вечері, 22 січня, російська окупаційна армія атакувала безпілотниками енергетичний об'єкт у Запоріжжі. Внаслідок обстрілу є його було знищено.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телеканалу "Ми - Україна".

За його словами, російські військові почали атаку "Шахедами" близько 22:00. Шість дронів пошкодили об'єкт енергетики, а один безпілотник - промисловий.

"Після того, як ворог знищив енергетичний об'єкт - 21 тисяча абонентів у Запоріжжі залишилась без енергетики. Зокрема, об'єкти критичної інфраструктури. Це - котельні, заклади охорони здоров'я, адмінбудівлі, будівлі соціального захисту", - наголосив очільник ОВА.

Федоров каже, що повітряна тривога в Запорізькій області тривала понад шість годин, а тому енергетики довго не могли розпочати ремонтні роботи.

Як повідомлялося, росіяни вгатили по Запоріжжю. Внаслідок атаки обвалився житловий будинок, а під завалами опинились люди. Загинула одна особа.

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