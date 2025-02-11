Армія РФ атакувала об'єкти енергетики та газу: в Міненерго повідомили деталі

Відключення світла скасують, як тільки буде дозволяти безпекова ситуація.

Сьогодні, 11 лютого, російська окупаційна армія завдала ударів по об'єктах енергетики та газової інфраструктури. В Україні запровадили відключення світла.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом", - наголосив очільник Міненерго.

Галущенко наголосив, що з метою мінімізації можливих наслідків для енергосистеми було застосовано заходи екстрених обмежень електроенергії. Відключення світла скасують, як тільки буде дозволяти безпекова ситуація.

Нагадаємо, зранку 11 лютого "Укренерго" застосувало аварійні відключення. Заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі.

Читайте також:

Енерговитрати на межі: українців просять економити електрику у вечірні години