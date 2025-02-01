Армія РФ атакувала об'єкти енергетики: в Міненерго повідомили деталі

У низці областей запровадили відключення світла.
Зранку 1 лютого російська окупаційна армія атакувала Україну. Зокрема, під прицілом ворога були об'єкти енергетики.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
"Ворог продовжує свій енергетичний терор! В звʼязку з атакою оператор системи передачі терміново застосовує превентивні заходи обмеження", - наголосив очільник Міненерго.
Галущенко не повідомив деталей атаки. Втім, відомо, що 1 лютого запровадили аварійні відключення світла. Обмеження будуть діяти у семи областях.