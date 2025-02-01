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Армія РФ атакувала об'єкти енергетики: в Міненерго повідомили деталі

Армія РФ атакувала об'єкти енергетики: в Міненерго повідомили деталі

Атака на об'єкти енергетики. / Фото: Associated Press

У низці областей запровадили відключення світла.

Зранку 1 лютого російська окупаційна армія атакувала Україну. Зокрема, під прицілом ворога були об'єкти енергетики.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. 

"Ворог продовжує свій енергетичний терор! В звʼязку з атакою оператор системи передачі терміново застосовує превентивні заходи обмеження", - наголосив очільник Міненерго. 

Галущенко не повідомив деталей атаки. Втім, відомо, що 1 лютого запровадили аварійні відключення світла. Обмеження будуть діяти у семи областях. 

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