Армія РФ атакувала дронами Одещину: є пошкодження критичної інфраструктури

Вночі 22 березня під час масованої атаки було пошкоджено об'єкти енергетики в Одеській області. В Одесі - відключення світла.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Внаслідок нічної масштабної атаки ворога по енергетичним об'єктам країни пошкоджень зазнали і енергооб'єкти Одещини. Через це, за розпорядженням НЕК Укренерго, в Одесі частково відбуваються стабілізаційні відключення", - йдеться у повідомленні.

Наразі знеструмлено 53 тисячі абонентів електропостачання.

У ДТЕК підтвердили, що під час атаки на область пошкоджено енергооб'єкти Одещини. Через це в Одесі частково відбуваються стабілізаційні відключення за розпорядженням НЕК "Укренерго". Графік відключень можна знайти на сайті ДТЕК Одеські електромережі.

Тим часом начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що вночі в одеській області збили щонайменше 11 дронів. Унаслідок атаки є пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури.

"За попередніми даними в нашій операційній зоні була потужна бойова робота по дроновій атаці, зокрема на Одещині. Щонайменше 11 дронів було знищено. Але, на жаль, є пошкодження також обʼєктів критичної інфраструктури. Є реагування системи на те, що необхідно перенаправлення деяких напрямків енергетики. Очевидно, що вже фахівці працюють і буде все усунено", - наголосила вона.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що масований нічний удар РФ - це наймасштабніша атака на енергетику за останній час. Сталися влучання та пошкодження об’єктів генерації.

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