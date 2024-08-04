Армія РФ атакувала Сумську область: пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури

Інформації про потерпілих немає.

Російські окупаційні війська атакували безпілотниками та артилерією Сумську область. Сталися пошкодження двох об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомили в ОК "Північ".

Зокрема, по Миропіллю окупанти вдарили з міномету та випустили КАБи. Через російський обстріл було зруйновано дві будівлі, пошкоджено трактори, мікроавтобуси та легковий автомобіль.

У населеному пункті Манухівка зафіксували два вибухи. Ймовірно, з ФПВ-дрона.В результаті обстрілу пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та будівлю пошти.

Крім того, у Дружбі Шосткинського району фіксували атаку зі ствольної артилерії, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Як повідомлялося, вночі 4 серпня під час атаки росіяни пошкодили українську залізницю в Полтавській області. Минулося без жертв та поранених.

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