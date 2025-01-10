Армія РФ атакувала Україну безпілотниками: скільки дронів збили і де є влучання

Вночі проти 10 січня російська окупаційна армія атакувала Україну 72-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили 33 дрони. Втім, також є влучання.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Підтверджено збиття 33 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій, Вінницькій та Херсонській областях", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зафіксовано п’ять влучань БпЛА у підприємства та господарчі будівлі у прифронтовому районі на півночі Чернігівської області. Внаслідок атаки поранено одну особу. На Київщині уражений БпЛА упав на багатоповерхівку, пошкоджено будівлю та два десятки автівок. Попередньо, минулося без жертв.

Зазначається, що 34 ворожі безпілотники-імітатори було локаційно втрачено. Один із них полетів у напрямку РФ.

Командування повідомляє, що цієї ночі окупанти запускали БпЛА з напрямків Міллерово, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська РФ.

Як повідомлялося, вранці на Хмельниччині сталися вибухи через атаку російських безпілотників.

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