Армія РФ атакувала Україну "Шахедами": скільки дронів збила ППО і куди цілився ворог

Вночі проти середи, 22 січня, армія РФ атакувала Україну 99 ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами. Сили ППО знищили 65 дронів. Також 30 БпЛА було локаційно втрачено.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Станом на 10:00 підтверджено збиття 65-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок нічної атаки пошкоджено установи, промислові підприємства, господарчі будівлі, приватні та багатоквартирні будинки у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Сумській та Хмельницькій областях. Спеціальні служби ліквідовують наслідки. За інформацією Командування, попередньо, минулося без жертв та постраждалих.

Зазначається, що окупанти запускали БпЛА із напрямків: Чауди, що в тимчасово анексованому Криму, а також Міллерово, Брянська, Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська, що в РФ.

Як повідомлялося, вночі російські дрони атакували Миколаїв. Відомо про щонайменше двох поранених місцевих мешканців.

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