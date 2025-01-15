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Армія РФ атакує Україну ракетами: в Міненерго зробили заяву про відключення світла

Армія РФ атакує Україну ракетами: в Міненерго зробили заяву про відключення світла

Атака на об'єкт енергетики. / Фото: Associated Press

У деяких регіонах почали виключати світло.

Зранку 15 січня армія РФ масовано атакує Україну ракетами. Зокрема, через це будуть застосовані превентивні відключення світла.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Ворог не припиняє тероризувати українців. В зв'язку з масованою атакою оператор системи передавання застосовує превентивні заходи обмеження", - наголосив міністр. 

Більш детальної інформації очільник Міненерго не повідомив. 

Як повідомлялося, зранку 15 січня під час повітряної тривоги в Україні почалися екстрені відключення світла. Зокрема, в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

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