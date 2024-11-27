Армія РФ готується до наступу на Дніпропетровщину: подробиці від ISW

Російська Федерація прагне захопити ще більше українських територій. Зокрема, в Дніпропетровській області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські фахівці згадують у звіті заяву директора Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна про те, що Москва нібито відкрита до переговорів. Втім, він відкинув можливість "заморожування" нинішньої лінії фронту чи створення демілітаризованої зони. Мовляв, єдиний шлях до миру – це "усунення, що змусили Росію розпочати повномасштабне вторгнення".

На думку аналітиків, ця заява свідчить про те, що Москва продовжує наполягати на повній капітуляції Києва. Також російські посадовці вкотре озвучили вимоги щодо передавання їм чотирьох українських областей, які Росія частково окупувала.

В ISW зауважують, що військове командування РФ, ймовірно, розглядає можливість наступу на південно-східну частину Дніпропетровської області.

"Хоча ця область не входить до числа незаконно анексованих, але її захоплення могло б допомогти РФ досягти її стратегічної мети – повного захоплення Донецької області", - йдеться у звіті Інституту.

Як повідомлялося, Росія може готувати наступ на Запоріжжя. Зокрема, ГУР заявило, що на Запорізькому напрямку відбувається накопичення сил ворога. Цього тижня росіяни вже намагалися прорвати там оборону.

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