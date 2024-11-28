Армія РФ масовано вдарила по об'єктах енергетики України: деталі

Енергетики застосовують відключення світла.
Вночі 28 листопада армія Російської Федерації завдала масованих ударів по об'єктах енергетики України. Атаки сталися у різних областях країни.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
"Знову енергетика під масованим ударом ворога. Атаки на енергообʼкти відбуваються по всій Україні", - наголосив очільник Міненерго.
За словами Галущенка, "Укренерго" терміново застосувало екстрені відключення електроенергії. Наразі наслідки атаки уточнюються.
Нагадаємо, 28 листопада в Україні застосували екстрені відключення світла. Причина обмежень - повітряна тривога та атака на енергетичну інфраструктуру.
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