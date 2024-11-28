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Армія РФ масовано вдарила по об'єктах енергетики України: деталі

Армія РФ масовано вдарила по об'єктах енергетики України: деталі

Наслідки російського обстрілу об'єкту енергетики в Україні. / Фото: Associated Press

Енергетики застосовують відключення світла.

Вночі 28 листопада армія Російської Федерації завдала масованих ударів по об'єктах енергетики України. Атаки сталися у різних областях країни. 

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Знову енергетика під масованим ударом ворога. Атаки на енергообʼкти відбуваються по всій Україні", - наголосив очільник Міненерго. 

За словами Галущенка, "Укренерго" терміново застосувало екстрені відключення електроенергії. Наразі наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, 28 листопада в Україні застосували екстрені відключення світла. Причина обмежень - повітряна тривога та атака на енергетичну інфраструктуру. 

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