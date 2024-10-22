Армія РФ масовано вдарила по Сумах: є влучання по будинках і загиблі

Вночі та зранку вівторка, 22 жовтня, російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Суми. Загинули три людини.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

"Росіяни продовжують обстрілювати Суми. Зранку ворог вдарив по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Під час нічного обстрілу міста також стався "приліт". Внаслідок влучання безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло три людини. Серед яких одна дитина.

Також в ОВА наголошують, що 22 жовтня в небі над Сумщиною сили ППО збили 25 російських "Шахедів".