Армія РФ наблизилася до важливої траси на Донеччині: експерт про небезпеку її захоплення

Вже найближчими тижнями російська армія просуватиметься в напрямку важливої автодороги Покровськ-Павлоград. На сьогодні від населеного пункту Очеретине на Донеччині залишилося менше одного кілометра, щоб перерізати сполучення цією дорогою.

Про це повідомив військовий експерт Іван Ступак в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, існує два варіанти просування військ РФ до Покровська. Перший - росіяни можуть просуватися вперед лише територією Донецької області. Втім не виключено, що окупанти підуть в обхід міста територією Дніпропетровської області, паралельно захоплюючи населені пункти, які залишаться під їхнім контролем.

"Я не думаю, що зараз ворог має на меті йти в напрямку Павлограда, потім на місто Дніпро, до річки Дніпро. Зараз таких ресурсів у противника немає, і такого плану немає. А ось обійти територією Дніпропетровської області місто Покровськ, узяти його на "придушення" і змусити наших військових відійти - це варіант для РФ цілком робочий", - повідомив Іван Ступак.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив, що РФ націлилася на захоплення двох областей України. З його слів, саме зараз можуть бути найінтенсивніші бої, які тільки зможе собі дозволити Росія, виходячи з її сил.

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