Армія РФ намагається закріпитися на островах поблизу Херсона: деталі від ЗСУ

Армія Російської Федерації намагається закріпитись на острівній зоні поблизу Херсона. Окупанти проводить штурми на цьому напрямку.

Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в коментарі "Суспільному".

З його слів, під час штурмів ворог намагається захопити певний плацдарм, щоб стягнути туди якомога більше сил й засобів українських бійців. Втім, усі ці штурми не мали успіху.

За даними української розвідки, російські військові наразі проводять підготовку штурмових груп, спеціалізованих на форсуванні водних перешкод. Тренування відбуваються на полігонах, розташованих на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Для відпрацювання тактики залучають катери, які входять до складу так званої Дніпровської флотилії. Частина цього підрозділу була переміщена на Тендрівську та Кінбурнську коси ще на початку осені. Під час навчань росіяни відпрацьовують переправу десантних груп і форсування водних перешкод малими піхотними підрозділами.

Нагадаємо, видання Financial Times опублікувало матеріал, що Росія планує захопити Херсон через Дніпро. Для цього вони зібрали близько 300 човнів для перетину річки.

Читайте також:

Блекаути в Херсоні та на Миколаївщині! На вихідних усім дадуть більше світла!