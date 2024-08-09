Армія РФ наступає на Донеччині та наблизилася до важливого міста: розвідка Британії

Російські окупаційні війська продовжують наступальні операції на різних ділянках фронту і мають тактичні успіхи на Донеччині. Під загрозою – місто Покровськ.

Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Британські розвідники наголошують, що основна увага армії РФ зосереджена в центральній частині Донецької області. На цій ділянці фронту успіхи окупантів призвели до того, що Покровськ опинився приблизно за 16 км від нинішньої лінії фронту. Саме це місто є ключовим логістичним вузлом, який підтримує операції ЗСУ в цьому регіоні.

Також агресорка Росія продовжує зміцнювати позиції в Нью-Йорку, а це загрожує сусідньому місту Торецьк.

"Російські війська продовжують покладатися на дорогі наступи з використанням піхоти для поступового просування на українську територію", – йдеться у звіті.

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