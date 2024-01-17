Армія РФ обстріляла Куп'янськ та Малий Бурлук на Харківщині: наслідки ударів ворога

Російські військові завдали удару по Харківщині. Є постраждалі, зокрема – діти.

Про це повідомило МВС України.

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За даним відомства, ворожий КАБ влучив у будівлю сільської ради у селі Малий Бурлук. Постраждали двоє дітей: 10-річному хлопчику ампутували ногу, 13-річна дівчинка перебуває у лікарні з осколковими пораненнями тулуба.

"Під час огляду місця влучання поліція виявила тіло жінки. Її особу встановлюють", – додали у МВС.

Обстріл Харківщини 17 січня

Атаки з боку РФ зазнав і Куп'янськ. Там внаслідок обстрілу пошкоджені приватні домоволодіння, в одному з будинків виникла пожежа.

"На місці працюють профільні служби", – підсумували правоохоронці.

Обстріл Харківщини 17 січня

Нагадаємо, 17 січня окупанти завдали удару КАБом по селу Малий Бурлук Куп'янського району. Внаслідок атаки противника постраждала дитина.

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