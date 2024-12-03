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Армія РФ обстріляла з артилерії Костянтинівку: є жертви

Армія РФ обстріляла з артилерії Костянтинівку: є жертви

Удар по Костянтинівці 3 грудня. / Фото: Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Пошкоджено житлові будинки.

Зранку 3 грудня армія Російської Федерації обстріляла Костянтинівку на Донеччині з артилерії. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, а троє дістали поранення.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. 

"Загинув 52-річний чоловік, троє людей дістали поранення середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні. 

Через удар окупантів в місті було пошкоджено три багатоповерхівки, адмінбудівлю, газогін і автомобіль.

Окрім того, сьогодні вранці росіяни також вбили двох людей і поранили ще двох у Покровській громаді.

Нагадаємо, вночі армія РФ атакувала інфраструктурний об'єкт Рівненщини. Внаслідок обстрілу виникла пожежа.

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