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Армія РФ продовжує зазнавати втрат: скільки окупантів та техніки знищено за тиждень

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Армія РФ продовжує зазнавати втрат: скільки окупантів та техніки знищено за тиждень

втрати / Фото: Associated Press

ЗСУ продовжують нищити російських окупантів.

Російські окупанти продовжують нести втрати на війні в Україні. За минулий тиждень було знищено 6780 окупантів та 690 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це інформує Міністерство оборони України.

За тиждень від 4 по 10 грудня Силами оборони України знищено близько 6780 осіб особового складу противника.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  •  61 танк
  •  133 бойових броньованих машини
  •  115 артилерійських систем
  •  6 РСЗВ
  •  3 установки ППО
  •  191 одиниця автотехніки
  •  22 одиниці спецтехніки.

"Окрім цього, нашими захисниками знищено ворожий літак, 17 ракет та 141 БпЛА, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що головне досягнення України у війні з Росією — це співвідношення втрат. При тому, що Україна навіть була у наступі, а Росія в обороні, втрати окупантів приблизно вдвічі-втричі більші. 

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Дата публікації
Перегляди
186
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