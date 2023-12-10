Армія РФ продовжує зазнавати втрат: скільки окупантів та техніки знищено за тиждень

Російські окупанти продовжують нести втрати на війні в Україні. За минулий тиждень було знищено 6780 окупантів та 690 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це інформує Міністерство оборони України.

За тиждень від 4 по 10 грудня Силами оборони України знищено близько 6780 осіб особового складу противника.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

61 танк

133 бойових броньованих машини

115 артилерійських систем

6 РСЗВ

3 установки ППО

191 одиниця автотехніки

22 одиниці спецтехніки.

"Окрім цього, нашими захисниками знищено ворожий літак, 17 ракет та 141 БпЛА, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що головне досягнення України у війні з Росією — це співвідношення втрат. При тому, що Україна навіть була у наступі, а Росія в обороні, втрати окупантів приблизно вдвічі-втричі більші.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.