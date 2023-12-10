Армія РФ продовжує зазнавати втрат: скільки окупантів та техніки знищено за тиждень

ЗСУ продовжують нищити російських окупантів.
Російські окупанти продовжують нести втрати на війні в Україні. За минулий тиждень було знищено 6780 окупантів та 690 одиниць озброєння та військової техніки.
Про це інформує Міністерство оборони України.
За тиждень від 4 по 10 грудня Силами оборони України знищено близько 6780 осіб особового складу противника.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 61 танк
- 133 бойових броньованих машини
- 115 артилерійських систем
- 6 РСЗВ
- 3 установки ППО
- 191 одиниця автотехніки
- 22 одиниці спецтехніки.
"Окрім цього, нашими захисниками знищено ворожий літак, 17 ракет та 141 БпЛА, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що головне досягнення України у війні з Росією — це співвідношення втрат. При тому, що Україна навіть була у наступі, а Росія в обороні, втрати окупантів приблизно вдвічі-втричі більші.