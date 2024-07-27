Армія РФ скинула КАБи на Курахове і Мирноград, поранення отримала дитина

Також поранення отримали чотири особи.

У Кураховому росіяни скинули ФАБ-500: поранено 4 людей, пошкоджено понад 10 будинків та інфраструктурний об'єкт, знищено адмінбудівлю.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Мирноград також зазнав удару такою самою бомбою: поранено дитину, пошкоджено близько 30 приватних будинків, зруйновано адмінбудівлю.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вгатили по Сумщині: у Глухові від рук окупантів загинула дитина. Серед 13 поранених - 7 дітей. На жаль, 14-річний хлопчик, якого у важкому стані доставили до лікарні, помер від отриманих травм.

Читайте також:

Чи стане Крим пустелею та як Росія випиває останню воду: експерт ошелешив прогнозом

Росіяни обстріляли центр Глухова: травмовано 10 людей, серед потерпілих є діти

Українська розвідка уразила три російські вертольоти під Москвою

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.