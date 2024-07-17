Армія РФ вчергове обстріляла Покровськ: що відомо про потерпілих

У середу 17 липня Покровськ знову опинився під ударом ворога. Так, росіяни поцілили в об'єкт соціальної інфраструктури.

Про це пише Донецька ОВА.

Як зазначається, будівля частково зруйнована прямим влучанням. Ще 6 багатоповерхівок пошкоджені.

"За попередньою інформацією, поранення отримали 5 людей від 41 до 73 років", – зазначили у відомстві.

На місці працюють екстрені служби, постраждалі отримують всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, зранку понеділка, 8 липня, російська армія атакувала Покровськ Донецької області. Щонайменше троє людей загинули.

Читайте також: