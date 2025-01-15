Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Армія РФ вдарила по газові інфраструктурі: що буде з постачанням газу для населення

Армія РФ вдарила по газові інфраструктурі: що буде з постачанням газу для населення

Газ. / Фото: Associated Press

доповнюється

Російські війська атакували газову інфраструктуру України під час вранішньої масованої атаки 15 січня. Незважаючи на обстріл, постачання газу для відбувається безперебійно.

Про це повідомили у пресслужбі НАК "Нафтогаз". 

"Сьогодні зранку ворог завдав чергових підступних ударів по газовій інфраструктурі України. Як і раніше, ворог прагне залишити українців без тепла та газу", - йдеться у повідомленні.

Ві підприємства компанії працюють в штатному режимі, наголошують в компанії. Постачання газу для населення відбувається безперебійно, відключень не було

"Всі наслідки ворожої атаки будуть ліквідовані найближчим часом", - додають в НАК. 

Як повідомлялося, зранку армія РФ атакувала Україну ракетами. У низці областей запровадили превентивні відключення світла.

Читайте також: 

Екстрено! Ракетна атака на Україну сьогодні - Львів під ударом!

Екстрено! Ракетна атака на Україну сьогодні - Львів під ударом!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація