Армія РФ вдарила по газові інфраструктурі: що буде з постачанням газу для населення

Російські війська атакували газову інфраструктуру України під час вранішньої масованої атаки 15 січня. Незважаючи на обстріл, постачання газу для відбувається безперебійно.

Про це повідомили у пресслужбі НАК "Нафтогаз".

"Сьогодні зранку ворог завдав чергових підступних ударів по газовій інфраструктурі України. Як і раніше, ворог прагне залишити українців без тепла та газу", - йдеться у повідомленні.

Ві підприємства компанії працюють в штатному режимі, наголошують в компанії. Постачання газу для населення відбувається безперебійно, відключень не було

"Всі наслідки ворожої атаки будуть ліквідовані найближчим часом", - додають в НАК.

Як повідомлялося, зранку армія РФ атакувала Україну ракетами. У низці областей запровадили превентивні відключення світла.

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