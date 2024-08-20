Армія РФ вдарила по кафе на Запоріжжі: у ОВА розповіли про наслідки

Противник не втомлюється гатити по цивільних.
Російська армія вдарила по Малокатеринівці Запорізької області. На жаль, є поранені.
Про це пише очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За даними ОВА, троє дітей поранено, одна із них - в тяжкому стані.
"Ворог влучив прямо у дитяче кафе. Терорист калічить цивільних людей і не зупиниться навіть перед дітьми. Маємо зупинити".
Нагадаємо, внаслідок удару окупаційної армії РФ по Вільнянську на Запоріжжі загинули сім людей – три чоловіки, одна жінка та троє дітей. Травмовані 36 осіб, серед яких – 9 дітей.
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