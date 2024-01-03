Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Армія РФ вдарила по Новотягинці на Херсонщині: загинула жінка

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
242
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Армія РФ вдарила по Новотягинці на Херсонщині: загинула жінка

Обстріл Новотягинки / Ілюстративне фото / Фото: Херсонська ОДА

Окупанти вважають нормою вбивати мирних українців.

Новотягинка 3 січня опинилася під вогнем російських військ. Загарбники, на жаль, забрали чергове життя.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Посадовець зауважив, що внаслідок обстрілу травми, несумісні з життям, отримала жінка 1941 року народження. 

"Мої співчуття близьким", – написав він.

Нагадаємо, у середу, 3 січня, окупаційні війська вдарили по населеному пункту Садове, що в Херсонській області, з артилерії. На жаль, внаслідок ворожого обстрілу загинув літній чоловік.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
242
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація