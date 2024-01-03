Армія РФ вдарила по Новотягинці на Херсонщині: загинула жінка

Окупанти вважають нормою вбивати мирних українців.
Новотягинка 3 січня опинилася під вогнем російських військ. Загарбники, на жаль, забрали чергове життя.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Посадовець зауважив, що внаслідок обстрілу травми, несумісні з життям, отримала жінка 1941 року народження.
"Мої співчуття близьким", – написав він.
Нагадаємо, у середу, 3 січня, окупаційні війська вдарили по населеному пункту Садове, що в Херсонській області, з артилерії. На жаль, внаслідок ворожого обстрілу загинув літній чоловік.
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