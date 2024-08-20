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Армія РФ вдарила по промисловому об'єкту в Тернополі: фото наслідків

Армія РФ вдарила по промисловому об'єкту в Тернополі: фото наслідків

Вночі 20 серпня армія РФ вдарила безпілотниками по місту Тернопіль. / Фото: ДСНС у Тернопільській області

Від ночі триває ліквідація займання.

Цієї ночі російські безпілотники атакували місто Тернопіль. Сталися влучання дронів у промисловий об'єкт. На місці влучання по ємності, де зберігалися паливо-мастильні матеріал, виникла пожежа.

У пресслужбі ДСНС показали фото наслідків "прильотів".

Наразі на місці влучання працюють екстрені служби. До ліквідації наслідків удару залучено понад 90 надзвичайників, 21 одиницю техніки, два пожежні потяги. Наразі пожежу локалізовано, але триває її ліквідація.

Фото наслідків

Вночі 20 серпня армія РФ вдарила безпілотниками по місту Тернопіль. / © ДСНС у Тернопільській області
Вночі 20 серпня армія РФ вдарила безпілотниками по місту Тернопіль. / Фото: ДСНС у Тернопільській області
Вночі 20 серпня армія РФ вдарила безпілотниками по місту Тернопіль. / © ДСНС у Тернопільській області
Вночі 20 серпня армія РФ вдарила безпілотниками по місту Тернопіль. / Фото: ДСНС у Тернопільській області
Вночі 20 серпня армія РФ вдарила безпілотниками по місту Тернопіль. / © ДСНС у Тернопільській області
Вночі 20 серпня армія РФ вдарила безпілотниками по місту Тернопіль. / Фото: ДСНС у Тернопільській області
Вночі 20 серпня армія РФ вдарила безпілотниками по місту Тернопіль. / © ДСНС у Тернопільській області
Вночі 20 серпня армія РФ вдарила безпілотниками по місту Тернопіль. / Фото: ДСНС у Тернопільській області

Як повідомлялося, вночі Росія атакувала Тернопіль дронамиОкупанти завдали удару безпілотниками по промисловому об'єкту. На місці "прильоту" виникла потужна пожежа.

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