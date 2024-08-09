РФ вдарила по супермаркету в Костянтинівці: є загиблі і багато поранених (жахливі фото, відео)

Росіяни вдарили по людному місці з артилерії.

У п'ятницю, 9 серпня, російська окупаційна армія вдарила по супермаркету в Костянтинівці на Донеччині. Щонайменше двоє людей загинули, а 17 дістали поранення. Пошуково-рятувальна операція триває.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет. Один із поранених перебуває у важкому стані. Йому надають необхідну медичну допомогу

"Це черговий цілеспрямований удар по місці скупчення людей, черговий акт терору від росіян. На місці працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби", — йдеться у повідомленні керівника ОВА.

На жахливу атаку окупантів відреагували в Офісі президента. Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що "Росія має відчути сповна розплату за все, що вона робить".

"Удар по супермаркету в Костянтинівці — черговий терор росіян. Війна з цивільними — це все, що вони вміють", — наголосив він.

Наслідки атаки росіян

Росія підступно вдарила по людному місці в Костянтинівці. Фото: Вадим Філашкін.

Російська армія вдарила по по супермаркету в Костянтинівці. Фото: Вадим Філашкін.

Росіяни вдарили по місцевому супермаркету з артилерії. Фото: Вадим Філашкін.

Внаслідок атаки Росії є загиблі та поранені. Фото: Вадим Філашкін.

РФ підступно обстріляла супермаркет в Костянтинівці

Нагадаємо, у четвер, 9 серпня, росіяни зранку обстріляли Костянтинівку. Вони поцілили у приватний сектор. Внаслідок обстрілу загинули дві людини.

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