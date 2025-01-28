Армія РФ вдарила по Україні безпілотниками: скільки дронів вдалось знищити ППО

Вночі проти 28 січня російські військові атакували Україну сотнею ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили 65 дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Підтверджено збиття 65 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях", - повідомили військові.

Окрім того, 28 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачені. Два із них вилетіли у напрямку Росії та Білорусі.

Внаслідок нічної атаки російських БпЛА пошкоджено будівлі приватних підприємств, інфраструктурних об’єктів, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт в Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Харківській областях. За попередньою інформацією, минулося без загиблих.

Як повідомлялося, цієї ночі у сусідній країні збили російський "Шахед". Один з дронів, якими РФ атакувала Україну, покинув межі країни.

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