Армія РФ вдарила по Україні різними ракетами і "Шахедами": що вдалось збити і куди цілився ворог

Вночі та зранку 20 листопада армія РФ завдала ракетних ударів по Україна, атакувала безпілотниками "Shahed" і дронами невстановленого типу. Сили ППО знищили 56 БпЛА і дві ракети.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни вдарили зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородщини по Харківській області. П'ять керованих авіаційних ракет Х-59/69 по Дніпропетровщині, Чернігівщині та Сумщині. Окрім того, окупанти били керованими авіабомбами та випустили 122 безпілотників із районів Курська, Орела, Приморсько-Ахтарська в РФ.

"Станом на 11:00 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 56 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях", - йдеться у повідомленні.

Крім того, 58 ворожих БпЛА було локаційно втрачено у різних регіонах. Шість безпілотників вийшли з повітряного простору України: п’ять - до РФ, а один - до Білорусі.

Нагадаємо, посольство США попередило про потужну атаку РФ по Україні 20 листопада. З міркувань обережності посольство буде зачинено, а співробітникам наказано сховатися на місці

Читайте також: