Армія РФ вдарила ракетою та безпілотниками: скільки повітряних цілей вдалося збити

Вночі проти 2 листопада російська армія завдала удару керованою авіаційною ракетою Х-31П, а також 71 БпЛА "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО знищили 39 дронів у різних областях України.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни запустили ракету з повітряного простору Бєлгородської області, а безпілотники - із напрямків Орела та Курська в Російській Федерації.

"Станом на 11:00 підтверджено збиття 39 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях. За попередніми даними, через падіння уламків пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині.", - повідомили ПС.

Окрім того, 21 безпілотник був локаційно втрачено, а п'ять дронів повернулися до Російської Федерації.

Нагадаємо, зранку 2 листопада Київ опинився під атакою російських безпілотників. У столиці Києві лунали потужні вибухи під час тривоги, що тривала п'ять годин.

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