Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Армія РФ вдарила ракетою та безпілотниками: скільки повітряних цілей вдалося збити

Армія РФ вдарила ракетою та безпілотниками: скільки повітряних цілей вдалося збити

Робота ППО. / Фото: Associated Press

Зокрема, п'ять Shahed повернулися до Росії.

Вночі проти 2 листопада російська армія завдала удару керованою авіаційною ракетою Х-31П, а також 71 БпЛА "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО знищили 39 дронів у різних областях України. 

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни запустили ракету з повітряного простору Бєлгородської області, а безпілотники - із напрямків Орела та Курська в Російській Федерації. 

"Станом на 11:00 підтверджено збиття 39 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях. За попередніми даними, через падіння уламків пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині.", - повідомили ПС. 

Окрім того, 21 безпілотник був локаційно втрачено, а п'ять дронів повернулися до Російської Федерації. 

Нагадаємо, зранку 2 листопада Київ опинився під атакою російських безпілотників. У столиці Києві лунали потужні вибухи під час тривоги, що тривала п'ять годин.

Читайте також:

Відео наслідків падіння уламків у будинок у Святошинському районі Києва

Відео наслідків падіння уламків у будинок у Святошинському районі Києва

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація