Армія РФ вдарила різними ракетами і дронами: скільки повітряних цілей вдалось збити

Вночі 20 серпня російська армія атакувала Україну кількома типами ракет, а також 26 ударними безпілотниками Shahed. Сили ППО збили 28 повітряних цілей.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Збито 28 повітряних цілей: одну крилату ракету "Іскандер-К", дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 25 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей", - йдеться у повідомленні.

Окупанти випустили дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, крилату ракету "Іскандер-К" - із Брянської області, а керовані авіаційні ракети Х-59 - із повітряного простору Курської області та тимчасово окупованої території Запорізької. Райони пусків Shahed – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ і Курськ.

Нічна атака на Україну

Цієї ночі ворог атакував Україну балістикою та безпілотниками. У кількох областях сталися вибухи під час повітряної тривоги. Зокрема, на Хмельниччині, Київщина та Тернопільщині.

Вночі та зранку РФ вдарила дронами і крилатими ракетами по Києву. Силами і засобами протиповітряної оборони ракети і БпЛА були знищені.

Також в Тернополі сталися гучні вибухи під час повітряної тривоги, що тривала від 01:32 до 02:59. В місті виникла потужна пожежа.

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