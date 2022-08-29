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Армія РФ відрізана від постачання: ЗСУ знищили практично всі великі мости на Херсонщині

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Армія РФ відрізана від постачання: ЗСУ знищили практично всі великі мости на Херсонщині

Фото: Getty Images

На окупованій території Херсонської області ЗСУ "підкорегували" усі великі мости.

Через це окупанти виявилися відрізаними від постачання.

Про це повідомляє оперативне угруповання військ "Каховка".

"Ну що тут можна сказати? Ситуація на тимчасово окупованій території Херсонщини вкрай непроста. Великі та жахливі HIMARS знищили практично всі великі мости (Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський). Залишилися лише пішохідні переходи. Російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму. Для України це блискучий шанс повертати свої території", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Мережі шириться інформація про вбивство колаборанта і зрадника, колишнього депутата від "Слуги народу" Олексія Ковальова.

Раніше з окупованого селища Борова Харківської області нещодавно з мішком на голові у невідомому напрямку вивезли заступника головного гауляйтера Ігоря Познянського.

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