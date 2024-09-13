Армія РФ встановила рекорд із застосування FPV-дронів: цифра вражає

Минулої доби окупанти застосували понад 700 fpv-дронів. Це абсолютний рекорд за весь час повномасштабного вторгнення до України.

Про це написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Ці показники зумовлені не лише з активністю в зоні бойових дій в Україні, а й із початком "контрнаступу" російських військ у Курській області.

Він також нагадав, що від 1 вересня Китай запровадив обмеження на експорт товарів подвійного призначення, зокрема дронів. Тож Росія, знаючи про введення цих обмежень здійснювала закупівлі із "запасом", а тому могла себе забезпечити достатньою кількістю fpv-дронів, щоб протягом найближчих місяців не відчувати дефіциту.

"Наскільки позитивно чи навпаки - ніяк, вплинуть ці обмеження на застосування РОВ fpv-дронів, з певною впевненістю ми зможемо сказати лише через якийсь час"

Нагадаємо, станом на ранок 13 вересня 2024 року ЗСУ знищили 631 420 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1220 військових.

Читайте також: