РФ вдарила по Україні балістикою, крилатими ракетами і дронами: скільки цілей вдалося збити

У середу, 15 січня, армія РФ здійснила комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Сили ППО знищили 30 ракет та 47 БпЛА, ще 27 безпілотників не досягли цілей.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Українські Повітряні сили виявили 117 повітряних цілей російських військ. Окупанти випустили:

одну балістичну ракету Іскандер-М/KN: район пуску - Бєлгородська область;

балістичну ракету район пуску - Бєлгородська область; сім крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3: район пусків - Тульська область;

крилатих ракет із літаків Ту-22М3: район пусків - Тульська область; чотири крилаті ракети "Калібр" - з акваторії Чорного моря;

крилаті ракети - з акваторії Чорного моря; 27 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс: район пусків - Волгоградська область;

крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс: район пусків - Волгоградська область; чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації: район пусків - Бєлгородська область;

керовані авіаційні ракети із літаків тактичної авіації: район пусків - Бєлгородська область; 74 ударних БпЛА "Shahed" та дронів-імітаторів різних типів: із районів Брянська, Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарська.

Станом на 10.30 підтверджено збиття 77 повітряних цілей:

23 крилатих ракет Х-101, Х-55см;

трьох крилатих ракет "Калібр";

чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

47 ударних БпЛА "Shahed"/дрони-імітатори різних типів.

У Командуванні наголошують: не всі ракети, що не потрапили до статистики збитих, досягли цілей.

"Противник атакував об’єкти української енергетики. Зокрема, газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження об’єктів", - додали ПС.

Нагадаємо, сьогодні зранку РФ здійснила масовану атаку по Україні. У різних куточках країни лунали вибухи і зафіксовані влучання. Були запроваджені екстрені відключення світла.

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