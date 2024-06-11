Армія РФ здійснила обмежене вторгнення на Сумщину: деталі від ISW

Армія Російської Федерації 9 червня здійснила обмежене транскордонне вторгнення до Сумської області. Втім, ймовірно, окупанти "не встановили значної чи тривалої присутності в цьому районі".

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

На відео з геолокацією за 9 червня видно, як російська піхота перетинає кордон РФ і Сумщини та входить до Рижівки, що розташована безпосередньо на кордоні Сумської та Курської областей. Росіяни загалом просунулися приблизно на 730 метрів углиб території України.

Очільник Чеченської республіки Рамзан Кадиров стверджував, мовляв, підрозділи його полку "Ахмат-Чечня" брали участь у вторгненні та захопили весь населений пункт. Втім, в ISW не спостерігали візуального підтвердження того, що російські сили діють за північно-східною частиною Рижівки.

Зазначається, що 10 червня прес-секретар Північного оперативного командування України Вадим Мисинько заявив, що ЗСУ знають про дію чеченських підрозділів у прикордонній зоні ще від зими. З його слів, рейд проводила "невелика диверсійно-розвідувальна група", а Рижівка є спірною "сірою зоною" через близькість до міжнародного кордону.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський звинуватив війська РФ у проведенні "пропагандистської операції" у Рижівці та заявив, що українські війська ліквідували російську присутність у населеному пункті.

Американські аналітики зауважують, що деякі російські мілблогери розширили твердження Кадирова, а інші описали вторгнення як "облаву" або навіть спростували повідомлення про те, що окупанти дійсно захопили село. Що більше - один блогер зазначив - Рижівка пов’язана з російським прикордонним селищем Теткіно Курської області, а тому жителі двох сіл вільно ходили між двома населеними пунктами до війни.

"ISW раніше спостерігала за повідомленнями про обмежені російські наземні атаки поблизу міжнародного кордону з Сумською областю, і наявні звіти свідчать про те, що обмежене вторгнення 9 червня узгоджується з попередніми обмеженими транскордонними вторгненнями", - йдеться у звіті американського Інституту.

Cумська область. Карта ISW.

Нагадаємо, днями в РФ заявили про бій та "захоплення" села у Сумській області кадировцями. Тим часом у ДПСУ кажуть, що ситуація на цьому напрямку залишається повністю контрольованою.

У Генштабі ЗСУ заявили. що інформація про захід російських військ до села Рижівка на Сумщині є неправдивою. Однак через специфіку розташування населеного пункту ворожі диверсанти інколи можуть оперувати в цьому районі.

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