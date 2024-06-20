Армія РФ змінила ціль під час ракетних ударів по Україні: що намагаються знищити окупанти

Росія через успішні українські атаки, скоріш за все, буде продовжувати ховати свою авіацію вглибині країни.

Російські окупанти почали бити по авіабазах в Україні. Росія стурбована тим, що Сили оборони завдають авіаударів по цілях у РФ та майбутнім надходженням літаків F-16.

Про це повідомляє британська розвідка.

Як зазначається, окупанти протягом червня цього року підтримувала тиск на фронті за допомогою тактичної авіації та дронів, якими вони били по інфраструктурі в глибині нашої держави.

Проте в період між 12 та 18 червня армія РФ направила удари крилатими ракетами на авіабази. Вірогідно, через розчарування продовженням українських авіаударів по цілях на фронті та в тимчасово окупованому РФ Криму. Крім того, військові злочинці стурбовані та майбутнім надходженням до України винищувачів F-16.

“Серія скоординованих українських атак по цілях у Криму призвела до знищення критичних елементів російських зенітно-ракетних комплексів SA-20 і SA-21. Ці успіхи підкреслюють боротьбу Росії за захист своїх активів у Криму, попри їх гордість і значні економічні витрати на протиповітряну оборону. Хоча ймовірно, що Росія зможе швидко замінити системи, продовження виснаження змусить Росію використовувати обладнання з інших територій, як вона робила раніше, якщо вона хоче зберегти свою щільність покриття протиповітряної оборони. Крім того, Росія може бути змушена погодитися на скорочення можливостей, піддаючи свої сили в Криму підвищеному ризику”, - пише британська розвідка.

Там також додали, що подальші успішні українські атаки на російські аеродроми, які проводять ударні операції, такі як Моздок, Ахтубінськ і нещодавно Морозовськ, швидше за все, змусили Росію продовжувати політику розосередження авіації, що базується далі від лінії фронту.

Це майже напевно призведе до збільшення втоми планера та екіпажу у міру збільшення часу вильоту. Можливо, з цим пов’язана випадкова втрата винищувача-бомбардувальника Су-34 FULLBACK в регіоні Північної Осетії на півдні Росії 12 червня.

Нагадаємо, що в Росії оголосили у розшук екскомандувача Десантно-штурмовими військами Забродського.

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