Армія Росії масовано атакували Черкаси і область: є влучання і потерпілі (фото)

Вночі 10 вересня російські війська вдарили по Черкаській області. В регіоні спрацювали сили ППО, але сталися влучання. Є потерпілі.

Про це повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Складна ніч для нашої Черкащини. Із численними ворожими атаками. Більшість із них наші оборонці відбили. За попередньою інформацією, загалом знищено 14 БпЛА противника. Однак маємо кілька влучань, а також наслідки через падіння уламків", - повідомив очільник ОВА.

У Черкасах внаслідок атаки двоє мешканців отримали травми. Окрім того, пошкоджено кілька будинків і об'єктів приватного бізнесу.

В Уманському районі вночі росіяни пошкодили інфраструктурний об'єкт. Тим часом у Черкаському районі внслідок падіння уламків загорілась лісова підстилка. Пожежу вдалося ліквідувати.

Фото наслідків

Армія РФ атакувала Черкаську область вночі 10 вересня. / Фото: Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Армія РФ атакувала Черкаську область вночі 10 вересня. / Фото: Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Армія РФ атакувала Черкаську область вночі 10 вересня. / Фото: Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Армія РФ атакувала Черкаську область вночі 10 вересня. / Фото: Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Як повідомлялося, вночі армія РФ атакувала Київ. Російські дрони заходили в бік столиці з різних напрямків та різними групами.

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