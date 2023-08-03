Армія Росії перенапружена і починає відступати під тиском ЗСУ - NYT

Російські війська перенапруженні та почали відчувати серйозні проблеми з логістикою, постачанням боєприпасів та персоналом. Через ці проблеми російська армія починає відступати.

Про це пише видання The New York Times.

У статті зазначається, що українці вирішили змінити тактику, зосередивши основні зусилля на виснаженні загарбників артилерією та дальнобійники ракетами, замість того, щоб штурмувати мінні поля під вогнем ворога. Крім того, ЗСУ поступово нарощують свої сили на півдні, де друга хвиля військових, які готувались на Заході, починає проводити атаки, щоб пробити оборонні позиції росіян.

Разом з тим видання зазначає, що перші результати нової тактики були неоднозначними, вони ще не досягли масштабних досягнень, які характеризували їхні успіхи у Херсоні та на Харківщині минулої осені, попри те, що ЗСУ відвоювали кілька сіл.

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман, який нещодавно побував на передовій, заявив, що "сам контрнаступ не провалився, але він затягнеться на кілька місяців до осені".

Видання зазначає, що західні партнери України занепокоєнні тим фактом, що повернення ЗСУ до старої тактики потребує швидкого витрачання боєприпасів. Це, на думку західних експертів, може зіграти на руку диктатору Путіну, який може поставити Україну в невигідне становище у війні на виснаження.

Ряд аналітиків сумнівається в тому, що друга хвиля українського контрнаступу дозволить прорвати російську оборону.

Джан Лука Каповін і Олександр Стронелл, аналітики британської розвідувальної компанії Janes, заявили, що стратегія атаки невеликих підрозділів "дуже ймовірно призведе до масових втрат, втрати обладнання та мінімальних територіальних здобутків" для України.

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Інші аналітики впевнені в тому, що Україна зможе повернутись до масових атак, тоді як зараз найголовніше пробити російську оборону, оскільки наступати зажди важче, аніж оборонятись.

"Я не думаю, що вони відмовляються від загальновійськової атакувальної тактики", — сказав Філіп М. Брідлав, генерал ВПС, який був верховним головнокомандувачем об’єднаних збройних сил НАТО в Європі. - "І це ми побачимо, коли українці пройдуть через першу, другу чи третю лінію оборони".

Крім того, ЗСУ почали збільшувати свої сили минулого тижня, коли війська почали розчищати шляхи через російські оборонні споруди та почали виснажувати ворога та його артилерію.

Один з західних чиновників на правах анонімності заявив, що російська армія вже перенапружень, загарбники відчувають проблеми з логістикою, постачанням, персоналом та озброєнням.

Генерал Брідлав погодився і висловив сподівання, що контрнаступ ЗСУ поставить росіян у невигідне положення.

"Українці зараз перебувають в такій ситуації, коли вони розуміють, як вони хочуть використовувати свої сили", – сказав він. "І ми починаємо бачити, як росіяни рухаються назад".

Нагадаємо, раніше військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив, що контрнаступ ЗСУ відбувається повільними темпами не тільки тому, що росіяни вибудували потужні оборонні лінії та замінували підступи до своїх позицій.

Крім того, ми раніше інформували, що секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що не існує термінів щодо контрнаступу. Він наголосив, що окупанти добре підготувалися до цього і все замінували.

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