Армія Росії завдали удару по типографії “Фактор-друк” у Харкові: подробиці

Атака окупантів була спрямована на один з найбільших типографських комплексів повного циклу у Європі.

Російські окупанти завдали удару по типографії “Фактор-друк” у Харкові. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомили в пресслужбі типографії Vivat.

Як стало відомо, російська армія злочинців завдала удару по типографії, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Атака окупантів була спрямована на один з найбільших типографських комплексів повного циклу у Європі. Друкуються там не лише книжки видавництва Vivat, а й практично усіх українських видавництв.

“Зараз розгорніть свої книжки на останніх сторінках — і гляньте, скільки з них надруковані у Фактор-друк. Обіцяємо, ви будете здивовані, як їх багато. Якщо хочете підтримати типографію — сфотографуйте ці книжки і викладіть у своїх соцмережах. Видавництва і книгарні можуть також долучатися”, - підкреслили у типографії.

Нагадаємо, що російські терористи користуються браком можливостей знищувати пускові установки РФ.

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