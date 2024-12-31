Армія Російської Федерації атакує Україну ракетами: деталі

Зранку 31 грудня, армія Російської Федерації здійснює масовану атаку на Україну. Зокрема, загарбники завдають ударів ракетами. Оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зауважимо, що після 07:00 низка областей "почервоніла" через загрозу застосування авіаційних засобів ураження тактичною авіацією РФ. Близько 08:00 у всій Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів балістикою.

Повітряні сили попередили про запуски ракет окупаційними військами у напрямках Сумської області (Шостки), Київщини (василькова) та Києва. На Сумщина та у столиці пролунали вибухи. Зокрема, в Києві працювала ППО.

Тим часом моніторингові чати інформували, що у небі було зафіксовано шість бомбардувальників "Ту-22м3, які проводять запуск ракет.

Крім того, близько 08:30 стало відомо про зліт МіГ-31К з російського аеродрому Саваслейка.