Армійська авіація на зв’язку: перших 45 комплектів засобів зв’язку вже на озброєнні військових

Мережа аптек «Подорожник» та Фонд «Повернись живим», в рамках проєкту «Формула зв’язку», що продовжується, передали перших 45 уніфікованих комплектів засобів зв’язку групі передових авіаційних навідників (ПАНів). Загальна сума допомоги понад 5 000 000 гривень. Новітнє обладнання дозволить військовим значно підвищити ефективність бойової роботи та координації. Адже чим більше допомоги, тим менше ворогів!

«Допомога ЗСУ є одним із найважливіших напрямків благодійної діяльності мережі аптек «Подорожник». Саме завдяки відважності українських захисників ми маємо можливість продовжувати нашу роботу, надавати робочі місця, підтримувати економіку та робити фармацевтичну опіку доступною кожному. Наша спільна благодійна ініціатива з Фондом «Повернись живим» дозволить підсилити можливості наших військових у небі. Навіть невеликий донат на підтримку війська робить Україну на крок ближче до Перемоги. Тому ми вдячні нашим клієнтам, що можемо наближати її разом», — зазначає СЕО мережі аптек «Подорожник» Тарас Коляда.

Нові комплекти оснащення забезпечують:

Швидке перемикання між двома радіостанціями без затримок, що критично важливо в умовах бою.

без затримок, що критично важливо в умовах бою. Точну координацію авіаційної підтримки для підрозділів Сухопутних військ.

для підрозділів Сухопутних військ. Оперативну передачу цілевказань для вогневої підтримки.

для вогневої підтримки. Допомогу у рятувальних операціях збитих льотчиків.

Проєкт триває! Як долучитися?

Придбайте благодійні магніти в аптеках «Подорожник» або на сайті.

або на сайті. Зробіть донат на банку Проєкту.

Спеціально для проєкту «Формула зв’язку» було розроблено колекційні благодійні магніти, які можна придбати у будь-якій аптеці мережі «Подорожник». Частина коштів з кожного магніту спрямовується на потреби ПАНів. Чотири магніти утворюють панно — символ єдності та підтримки українських захисників. Також долучитися можна донатом на Монобанку. А серед усіх, хто зробить донат від 100 гривень, буде розіграно унікальні призи, виготовлені із гільзи від авіаційної ракети С-8, якою оснащуються бойові вертольоти українських військових. Кожні 100 гривень — шанс отримати приз. Більше донатів — більше шансів.

«Наша робота — це допомога військовим та армії, можливість бути дотичними до розвитку нашої країни і історії. Для мене важливо бути частиною цього проєкту, оскільки передові авіаційні навідники — це очі авіації, які виконують важливі завдання на землі, щоб оперативно передавати інформацію льотчикам для ураження наземних цілей, тому якісний зв'язок — невід'ємна складова успішно виконаної задачі. Дякуємо мережі аптек "Подорожник" за те, що доєдналися до ініціативи збору коштів, завдяки вам ПАНи матимуть змогу працювати ще ефективніше!», — представник Фонду «Повернись живим» Марина Губарєва.

Підтримка проєкту — це вклад у зміцнення зв’язку та ефективність української армії. Разом ми наближаємо Перемогу!

Довідка. Мережа аптек «Подорожник» — найбільша в Україні й працює на фармацевтичному ринку понад 25 років. Налічує більше 2000 аптек по всій Україні у малих і великих населених пунктах. Клієнтами мережі є понад 18 мільйонів українців. Асортимент Подорожника перевищує 25 000 товарів.

Головна місія компанії — надавати якісну фармопіку українцям за будь-яких обставин. У межах програми лояльності клієнту пропонують акції, кешбек з кожної покупки, підбирають для нього персональні пропозиції до Дня народження чи свят, долучаються до державних ініціатив і благодійності.