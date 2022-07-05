"Аромат перемоги": стало відомо, що і в якій кількості згоріло на військовій базі окупантів в Мелітополі

"Аромат перемоги": стало відомо, що і в якій кількості згоріло на військовій базі окупантів в Мелітополі

Цими вихідними ЗСУ завдали потужних ударів по військовій базі окупантів у Мелітополі.

Завдяки ювелірній роботі українських захисників було знищено чимало особового складу загарбників та їхньої техніки.

Про це повідомляє РІА Мелітополь.

В результаті удару ЗСУ по російській військовій базі на аеродромі Мелітополя 3 липня окупанти зазнали колосальних втрат.

За інформацією видання, було суттєво пошкоджено або зруйновано щонайменше 4 будівлі (казарми) з російськими підрозділами та розгорнутими біля них позиціями окупантів. Також знищено електронне обладнання систем ППО та РЕБ, резервуари зберігання ПММ , які горіли після ударів кілька годин.

За інформацією очевидців, злітно-посадочна смуга аеродрому також горіла кілька годин.

"У самому Мелітополі запах гару відчувався до пізнього вечора. Місцеві жителі назвали його "ароматом перемоги". Крім цього, окупанти зазнали серйозних втрат особового складу. Повідомляють, що в результаті ювелірної роботи ЗСУ було знищено близько 150 окупантів, і понад триста поранено у різному ступені тяжкості", - повідомляє видання.

За інформацією місцевих, їх цілий день вивозили з аеродрому. Обгоріле тіло одного з окупантів довго лежало у районі Північного - чи його віднесло ударною хвилею, чи його загубили дорогою - невідомо.

Нагадаємо, що після знищення військової бази росіяни повністю блокували Мелітополь з п'ятої години ранку до четвертої години вечора.

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