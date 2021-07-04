Арсен Аваков: щодня 130 тисяч поліцейських стоять на варті порядку

Нацполіція України святкує 6 річницю.

За шість років роботи Національної поліції оброблено понад 47 мільйонів звернень громадян та розкрито понад півмільйона злочинів.

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Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив під час привітання з нагоди Дня Нацполіціі, розміщеному в Facebook.

"Шість років тому ми почали створення Нацполіціі, як принципово нового, високотехнологічного, зручного для людини сучасного поліцейського сервісу. Це вкрай складне завдання — побудувати нове на базі старої, вкрай розбалансованою системи, утримуючи баланс, не втрачаючи ефективності, зберігаючи досвід справжніх фахівців. За шість років ми на 40% змінили особовий склад і цей процес буде продовжений, поки сьогоднішні випускники не пройдуть шлях від лейтенанта до генерала", — зазначив він.

Арсен Аваков розповів, що Національна поліція — це боротьба зі злочинністю, слідство і розшук, забезпечення правопорядку під час масових заходів, відсіч кібератак і ще багато оперативних завдань для забезпечення безпеки і права в державі.

"Це робота кожного дня і відповідь на кожен виклик часу і суспільства. Поліція забезпечує правопорядок під час виборів і святкових заходів, працює в прифронтовій зоні та в районах стихійного лиха, а останнім часом — ще й залучена до заходів з подолання пандемії коронавируса. Поліція не має відпусток і святкових вихідних", — підкреслив він.

За словами очільника МВС, за 6 років роботи співробітники Нацполіціі обробили понад 47 млн звернень громадян, розкрили 562 тис злочинів, провели майже 10 тис спецоперацій підрозділу КОРД, звільнивши 129 заручників, припинили діяльність 1,4 тис злочинних груп і організацій, вилучили 23 тонни наркотиків, виявили понад 30 тис кіберзлочинів, розшукали і повернули батькам 66 тис дітей і багато іншого.

За цей час 56 тисяч поліцейських несли службу в зоні АТО/ООС.

"Вітаю з шостою річницею Нацполіціі всіх 130 тисяч поліцейських держави. Вони щодня на варті, щодня під ризиком, щодня на передовій війни: і з ворогом-агресором РФ, і з внутрішніми ворогами. Там, де важко, вони перші! Робив і буду робити все, щоб Нацполіція зміцнювалася, щоб залишалися і йшли сюди служити кращі, і щоб рівень довіри населення до поліцейських постійно зростав", — підсумував Арсен Аваков.

Нагадаємо, что День Національної поліції України святкується щорічно 4 липня згідно з Указом Президента України від 4 квітня 2018 року № 97.

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