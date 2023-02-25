Артдуель між правим та лівим берегом Дніпра: у Херсоні вночі пролунали вибухи

Вночі 25 лютого у Херсоні знову лунали вибухи.
Окупанти продовжували обстріл із лівого берега.
Про це очевидці повідомили у соцмережах.
Також стався обстріл із лісу в районі Олешок.
Вночі тривала артдуель між правим та тимчасово окупованим лівим берегом.
У відповідь українські війська били за позиціями ворога у районі тимчасово окупованих Олешок.
Поки що немає офіційної інформації про ситуацію.
Чекаємо на інформацію від влади.
Нагадаємо, що вночі 25 лютого кілька українських областей "почервоніли" через повітряну тривогу.
Також у Кривому Розі чути вибух.
До того ж на Дніпропетровщині лунали вибухи, працювало ППО.
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