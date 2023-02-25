Артдуель між правим та лівим берегом Дніпра: у Херсоні вночі пролунали вибухи

Вночі 25 лютого у Херсоні знову лунали вибухи.

Окупанти продовжували обстріл із лівого берега.

Про це очевидці повідомили у соцмережах.

Також стався обстріл із лісу в районі Олешок.

Вночі тривала артдуель між правим та тимчасово окупованим лівим берегом.

У відповідь українські війська били за позиціями ворога у районі тимчасово окупованих Олешок.

Поки що немає офіційної інформації про ситуацію.

Чекаємо на інформацію від влади.

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Нагадаємо, що вночі 25 лютого кілька українських областей "почервоніли" через повітряну тривогу.

Також у Кривому Розі чути вибух.

До того ж на Дніпропетровщині лунали вибухи, працювало ППО.

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