Артефакти римської доби: у лісі на Буковині виявили речі, яким 1800 років

Серед знахідок – емальована пряжка та декоративна накладка / © Associated Press

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На території Цецинського лісу — поблизу Чернівців — виявлено артефакти римського часу, вік яких становить близько 1800 років.

Про це йдеться в дописі на сайті Буковинського медичного університету.

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Серед знахідок — мініатюрна пряжка та декоративна фурнітура для ременя, які можуть розкривати раніше недокументовані зв’язки між місцевими громадами та римським світом.

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Спочатку місцеві мешканці не надали особливого значення цим невеликим металевим предметам, однак науковець, помітивши на них залишки кольорової емалі, одразу припустив, що знахідки можуть мати значну історичну та археологічну цінність.

Гіпотетична реконструкція ремінної гарнітури римського часу (II–III ст. н. е.) Фото: bsmu.edu.ua

Особливу цінність становлять два мініатюрні вироби, оздоблені кольоровою виїмчастою емаллю: пряжка розміром 21×22 мм та декоративна ремінна накладка. Разом із ними виявлено три невеликі круглі металеві бляшки, які, ймовірно, належали до одного комплекту ремінної гарнітури.

На їхнє ймовірне римське походження вказують характерна техніка оздоблення кольоровою виїмчастою емаллю, особливості орнаментації та конструкції, які мають відповідники серед археологічних знахідок римських провінцій.

За однією з наукових гіпотез, ремінна гарнітура могла належати сарматському воїну-вершнику. На користь такого припущення свідчать поширення сарматських племен у Північно-Західному Причорномор’ї та сусідніх із Буковиною землях у II-III століттях, використання ними римських предметів спорядження, отриманих через торгівлю, військові контакти або як трофеї, а також важлива роль кінноти в сарматському військовому середовищі.

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Зараз дослідження знахідок триває. Після завершення наукового опрацювання артефакти передадуть Чернівецькому обласному краєзнавчому музею, де їх зберігатимуть як частину археологічної спадщини Буковини.

Нагадаємо, під час розкопок у Єгипті археологи виявили унікальний артефакт часів могутніх фараонів, який здатен розкрити точне розташування легендарного міста, що століттями вважалося безповоротно втраченим.

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