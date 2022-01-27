"Артем ріс без батька, ні з ким не спілкувався": нові деталі про солдата, який влаштував стрілянину в Дніпрі

"Артем ріс без батька, ні з ким не спілкувався": нові деталі про солдата, який влаштував стрілянину в Дніпрі

Сусіди кажуть, що стрілець був спокійним.

Односельці батьків нацгвардійця Артема Рябчука, який у ніч на 27 січня розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, розповіли, що знають про їхню родину. Сусіди не уявляють, що могло штовхнути хлопця на такий вчинок.

Про це жителі села Броска Ізмаїльського району Одеської області розповіли виданню "Обозреватель".

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Хлопець - з родини вірян. Батько стрільця помер після тривалої хвороби приблизно 5-6 років тому.

"Сім'я Рябчуків – віряни, якщо не помиляюся – щось на кшталт п'ятдесятників. З односельцями вони не спілкувалися тісно, ні з ким не дружили, свята не святкували разом. У них вдома немає ні телевізора, ні радіо – їм вірою це заборонено", – розповіли сусіди.

Артем завжди був дуже спокійним, друзів у нього не було, кажуть сусіди.

"Чому він розстріляв товаришів по службі – важко уявити. Може, його довели, образили. Адже він ріс сам, не знав компанії", – зазначили сусіди.

"Як Артема призвали – не розуміємо. Він, по суті, єдиний син та годувальник. Може, сам захотів піти служити?" – додали вони.

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Нагадаємо, напад стався 27 січня о 3:40 ранку на території Південного машинобудівного заводу. До поліції надійшло повідомлення про те, що військовослужбовець Національної гвардії відкрив вогонь з автоматичної зброї. Нападник втік з місця злочину. Правоохоронці встановили, що обстріл вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. П'ятеро людей загинули, ще п'ятьох шпиталізували.

За декілька годин зловмисника затримали зі зброєю.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, відкрито кримінальну справу за статтею "умисне вбивство".

"Причини та мотиви особи, яка вчинила злочин, встановлюються. Державне бюро розслідувань також детально вивчає порядок організації служби та охорони стратегічного об’єкту відповідальними посадовими особам", — додали у відомстві.

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