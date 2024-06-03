Артем Ситник залишає посаду заступника голови НАЗК: що відомо

12 травня 2022 року Ситник був призначений заступником голови НАЗК.
У понеділок, 3 червня, Артем Ситник залишив свою посаду заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Зазначається, що 12 травня 2022 року він був призначений заступником голови НАЗК. Ситник відповідав за такі напрями:
- координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;
- фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, моніторинг способу життя, перевірка дотримання вимог законодавства, в тому числі у сфері запобігання корупції;
- запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
- моніторинг і контроль виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
Нагадаємо, НАЗК перевірило декларації третини керівництва ТЦК.
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