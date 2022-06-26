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Артилеристи ЗСУ "мінуснули" 13 танків російських окупантів: чимало танкистів "зникли безвісти"

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Артилеристи ЗСУ "мінуснули" 13 танків російських окупантів: чимало танкистів "зникли безвісти"

45 окрема артилерійська бригада ЗСУ

Українські захисники добряче поколошматили російських окупантів у Луганській області.

Артилеристи ЗСУ "мінуснули" в окупантів 13 танків.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"22 червня у Луганській області підрозділи 80 (в/ч 87441, Чебаркуль) та 239 (в/ч 89547, Чебаркуль) танкових полків 90 танкової дивізії потрапили під артилерійський вогонь ЗС України. Внаслідок удару знищено 13 танків Т-72, загинуло 28 військовослужбовців і 13 вважаються зниклими безвісти", - проінформував журналіст.

Нагадаємо, що ЗСУ добряче прорідили загін "кадирівців" у Сєвєродонецьку, які навіть не брали участь в активних бойових діях.

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