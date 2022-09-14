Артилеристи ЗСУ завдали ударів по 9 пунктах управління окупантів, а сили ППО знищили 2 ворожі літаки і вертоліт

Минулої доби українські пілоти завдали ударів по ворожих пунктах управління, а підрозділи ППО "мінуснули" 2 ворожі літаки.

Про це повідомляють у Генштабі.

Протягом минулої доби для підтримки дій наземних угрупованьавіація Сил оборони завдала 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника.

Крім того, підрозділи ППО ЗСУ на різних напрямках знищили два ворожі літаки (Су-25 та Су-24М), один вертоліт Мі-8 та БпЛА.

"Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали ураження по 9 пунктах управління бригадного та батальйонного рівнів і по 3 районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. Втрати російських окупантів наразі уточнюються", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, на півдні України вдалось звільнити 13 населених пунктів. Таким чином лінія фронту там посунулась на 12 кілометрів, російські окупанти намагаються домовлятись із ЗСУ, щоб здатись у полон.

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