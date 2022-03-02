Артилеристів окупантів ЗСУ в полон брати не будуть, а тільки розстрілювати на місці: в ССО України розповіли, що помстяться за мирні міста і вбитих жителів

Артилеристів окупантів ЗСУ в полон брати не будуть, а тільки розстрілювати на місці: в ССО України розповіли, що помстяться за мирні міста і вбитих жителів

В ССО вже мають на руках списки усіх артилеристів окупантів.

Сили спеціальних операцій України передали вітання артилеристам окупантів. Вони повідомили, що їх у полон брати не будуть, а будуть розстрілювати на місці через зруйновані міста та вбитих мирних жителів.

Про це йдеться на сторінці ССО.

"Інформація щодо вас – вже у нас. А якщо по комусь ще немає, то це питання лічених хвилин. Відтепер жодних полонених російських артилеристів більше не буде. Жодної пощади, жодне "будь ласка не вбивайте, я здаюся" вже не пройде. Кожен розрахунок не має значення: командир, водій, навідник, що заряджає - будуть зарізані як свині. Подзвони мамі востаннє. Скажи, що скоро здохнеш, шакал. Ми не смерть, ми гірші!", - написали звернення ССО.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб

Полонених- 200.

Знищено та пошкоджено

літаків – 29 од,

гелікоптерів – 29 од,

танків ‒ 198,

ББМ / APV ‒ 846,

артилерійських систем– 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ- 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: