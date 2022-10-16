Артилерія ЗСУ на Запоріжжі добряче помотлошила росіян та їхню техніку: понад сотню загарбників "виведено з ладу"

У Запорізькій області артилерія ЗСУ точково поцілила у місце розташування росіян та ворожі склади.

ЗСУ у Запорізькій області поколошматили окупантів у захоплених населених пунктах. В результаті з рядів ЗС РФ "вибула" щонайменше сотня росіян.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Генштаб отримав уточнену інформацію щодо втрат РФ після відмінної роботи української артилерії.

"В результаті точкових ударів артилерії Сил оборони в селі Марфопіль Запорізької області знищено склад боєприпасів та поранено більш як 20 окупантів. В місті Токмак знищено 10 одиниць військової техніки та поранено до 40 військовослужбовців. В місті Пологи – до 30 поранених окупантів. В Кам’янці-Дніпровській знищено 7 одиниць військової техніки та поранено близько 40 військовослужбовців противника", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кількість загиблих, яку окупанти намагаються ретельно приховати, уточнюється.

Нагадаємо, що ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов розповів, що російські окупанти не полишають спроб повністю взяти під контроль територію Запорізької області.

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