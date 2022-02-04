Артилерійський тягач переобладнали у снігоприбирач: під Харковом дороги чистять "танком" (відео)

Понад пів року водій служби автодоріг Харківщини лагодив артилерійський тягач АТС-59, щоб чистити ним дороги.

У Харківській області вигадали надійний спосіб для розчищення доріг від снігу. Тут переобладнали гусеничний тягач на снігоприбирач. Над цим працював у свої вихідні один із водіїв автодору.

Про це розповідає "Суспільне".

Понад пів року у свої вихідні водій служби автодоріг Харківської області Сергій Лук'яненко Пісочинської філії лагодив артилерійський тягач АТС-59, щоб чистити ним дороги там, де інша дорожня техніка не пройде.

Від головного механіка чоловік випадково дізнався, що у гаражі підприємства без діла стоїть зламаний артилерійський тягач 1959 року випуску. Сергій жартома запропонував його полагодити - керівництво спочатку його пропозицію не взяло до уваги, а потім таки погодилося.

"Якось ця ідея трошки заглухла. А потім настає весна, я зустрічаю Андрія Миколайовича і кажу: "Андрію Миколайовичу, а де ж танк?" І він так аж з психами: "Все, давай, везу". І ви знаєте, незабаром привозить "танк", — розповідає Сергій Лук'яненко.

"Танк" Сергій лагодив у вихідні і це тривало понад пів року. Чоловік встановив на тягачі відвал, щоб чистити сніг, новий двигун з трактора та перефарбував. До цього він вже понад 20 років лагодив різні авто, але з таким "агрегатом" зустрівся вперше.

"От народжується художник, він бере і пише картини — Пікассо, Малевич. Народилися, такі як Бах, Бетховен — вони писали музику. А я малюю брухтом", — говорить майстер.

Кілька місяців тому машину вперше завели. Раніше її використовували для гасіння пожежі. Зараз взимку її планують використовувати для розчищення снігу а влітку - як тягач.

"Вона викорчовувала дерева, пеньки, розкидувала дорогу. Якщо у мороз, то я взагалі не бачу межі її метражу. Вона просто тунель буде собі рити, і все. Сніг буде обсипатися навкруги. Ми можемо навіть просто зробити пункт обігріву на ньому", —розповідає Сергій.

На тягачеві залишилося встановити проблискові маячки і фари і його запустять в експлуатацію. Така машина — єдина в області.

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