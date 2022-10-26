Артисти з України і Казахстану передали кошти від концерту VOICE of PEACE онколікарням Львова і Дергачів

Серед тих, хто виступав, були Тіна Кароль, Монатик, DOROFEEVA, Айкін, Данелія Тулешова, Аргоня, Сітора Назарова, Асилбек та Сиримтай Єнсепови.

Кошти, зібрані під час концерту VOICE of PEACE, були передані дитячим онкологічним відділенням клінічних лікарень Львова та Дергачів (Харківська область).

Концерт VOICE of PEACE, у якому взяли участь артисти з України та Казахстану, відбувся раніше в Алмати (Казахстан). Серед тих, хто виступав, були Тіна Кароль, Монатик, DOROFEEVA, Айкін, Данелія Тулешова, Аргоня, Сітора Назарова, Асилбек та Сиримтай Єнсепови.

Організатори з Talent Corporation провели антивоєнний концерт на підтримку України, а зібрані кошти передали Благодійному фонду Тіни Кароль

У свою чергу Фонд направив пожертвування дитячим онкологічним відділенням, які потребують додаткової підтримки у складних умовах бойових дій.

"Від імені свого фонду я дякую кожному глядачу, який, купуючи квиток на благодійний концерт VOICE of PIECE в Алмати, тим самим підтримав маленьких українців, які під час війни борються з підступною хворобою на ім'я рак, — прокоментувала Тіна Кароль. — Завдяки вам ми змогли забезпечити дві клініки необхідними медикаментами та найближчим часом зробимо це знову та знову".